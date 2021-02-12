طريقه التقديم علي طلب زياره عائليه للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

تتلقي وزاره الخارجية السعودية يوميا العديد من الطلبات المتخصصة بطلب الزيارة العائلية للأقارب، يوجد العديد من المواطنين الذين يريدون الذهاب إلي زياره لأقاربهم إذا كانت في الدول الخاصة بمجلس التعاون الخليجي أو دول أخري، ويقوم المزيد من المقيمين بالبحث عن الطرق الصحيحة لحصولهم علي زياره عائليه بعد موافقه وزاره الخارجية السعودية، ويوجد طرق كثيره سهله في التسجيل لطلب زياره عائليه.

وقامت وزاره الخارجية السعودية والحكومة بالتسهيل وتوفير كل الوسائل وأيضا الخدمات للمقيمين خارج البلاد، ومن هذه الخدمات خدمه الحصول علي التأشيرات الخاصة بالزيارات العائلية، وتتوافر هذه الخدمة علي المنصات التي وفرتها وزاره الخارجية، ويسأل المغتربين علي كيف يتم تقديم طلب الزيارة العائلية.

الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية بالمملكة.

قامت وزاره الخارجية بتحديد رسوم يقوم المقيم أو المواطن بدفعها، وهذه الرسوم تدفع عند تقديم طلب زياره عائليه لأفراد الأسرة أو العائلة، وخلال الفترة الخاصة بتأشيره الزيارة العائلية يقوم المغترب بدفع هذه الرسوم، وتكون مده التأشيرة هذه ثلاثة شهور فقط من التاريخ المصدر فيه التأشيرة وأيضا أن لم يتم الدخول في المملكة خلال هذه المدة تقوم وزاره الخارجية السعودية بإلغاء هذه التأشيرة.

طريقه تسجيل طلب الزيارة العائلية

قامت وزاره الخارجية السعودية بتوفير إمكانيات للتقديم والحصول علي طلب زياره عائليه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، واصبح هذه الخدمة سهله لجميع المقيمين لدعوه الأقارب التابعين لهم أو الذين يقيمون خارج السعودية، وعمل زياره عائليه لفتره محدده وفي حاله الرغبة في تجديد هذه المدة يتم تجديدها كما يريد المقيم،للحصول علي طلب زياره عائليه يتم الذهاب إلي منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

تقديم طلب الزيارة من خدمات التأشيرات الإلكترونية.

سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية سوف تختار منها خدمات الأفراد ثم تختار مقيم،تختار طلب زياره عائليه للمقيمين.

سوف تظهر صفحه يجب عليك كتابه البيانات المطلوبة، وهذه البيانات متعلقه بك وبيانات تخص الطلب وبيانات تخص الزائر.

يجب كتابه بيانات الزوار مثل ما هو موجود بداخل جواز السفر ويجب التأكد من نفس المعلومات التي بداخل جواز السفر.

سوف يطلب منك الموقع التسجيل في حساب ابشر الخاص بك، عند تسجيل دخولك إلي حساب ابشر سوف يتم إرسال كلمه سر مؤقته لتدخل بها حسابك في منصة خدمات التأشيرات.

عند تسجيل دخولك سيكون لديك حساب ابشر مؤقت،سوف يتم ظهور الطلب وأيضا يظهر رقم خاص للطلب حتي تتمكن من متابعه الطلب في وقت أخر.

ثم يجب عليك طباعه الطلب الخاص بالزيارة العائلية التي سوف تظهر أمامك،بعد الطباعة يجب كتابه اسمك وأيضا اسم الكفيل ثم توقع انت والكفيل، حتي يتم ختم الطلب من قبل الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها المقيم.

ثم تقوم بالذهاب إلي الغرفة التجارية ليتم توثيق الطلب المطبوع ويكون مصدق عليه إلكترونيا.

عندما يتم الموافقة علي الطلب سوف يذهب إلي الموقع علي صوره مستند تأشيره بعد ما كان طلب تأشيره.

بعد ذلك يجب عليك دفع رسوم الزيارة وأيضا رسوم التأمين الصحي وذلك سوف يحدث خلال 30 يوما من الموافقة.