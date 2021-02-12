الداخلية التونسية تلقى القبض على 3 عناصر تكفيرية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الداخلية التونسية، فى بيان رسمى، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى فى بنزرت ومصلحة الوقاية من الإرهاب بها ألقت القبض على عنصرين تكفيريين محكوم عليهما بالسجن 8 أشهر للأول وسنتين للثانى.
وأفاد البيان، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بسوسة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
وبمراجعة النيابة العامة فى تونس، أذنت بالتحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.
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