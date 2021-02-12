لأول مرة منذ 3 أشهر.. أمريكا تسجل أدنى معدلات دخول مرضى كورونا للمستشفيات

وأعلن المشروع، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة، على موقعها الإلكترونى، عن تسجيل إجمالى 74 ألفا و225 حالة دخول إلى المستشفيات الأمريكية فى يوم أمس، مما يجعله اليوم الثالث على التوالى الذى يظل فيه العدد أقل من 80 ألفا.
وأضاف أن عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة يبلغ حتى الآن 15 ألفا و190 حالة، وهو أيضا أقل عدد يسجله المشروع منذ 17 نوفمبر 2020.
بذلك، تمثل البيانات الجديدة تطورًا واعدًا منذ شهر يناير الماضى، الذى شهد أكبر عدد من وفيات كورونا وأعلى متوسط دخول المستشفيات، بالمقارنة مع أى شهر آخر منذ أن ضرب الوباء الولايات المتحدة لأول مرة.
ووفقًا للبيانات التى جمعتها جامعة "جون هوبكنز"، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 103 آلاف إصابة جديدة بكورونا يوم أمس الخميس، ليصل إجمالى عدد الإصابات بالبلاد إلى 27.4 مليونا تقريبًا.
كما سجلت الولايات المتحدة أيضًا 3724 حالة وفاة إضافية مرتبطة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، ليصل إجمالى الوفيات إلى أكثر من 475 ألف حالة.
وعلى الرغم من تحسن الأرقام، حذر المسؤولون الجمهور وحكام الولايات من التهاون، حيث كان هناك ارتفاع فى حالات الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا الجديدة والأكثر عدوى فى جميع أنحاء البلاد.
وجاء الانخفاض فى عدد حالات دخول المستشفى فى نفس اليوم الذى أعلن فيه الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة حصلت على 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا المستجد، مما أنهى التزامًا تم التعهد به الشهر الماضى.
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