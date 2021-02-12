لندن تعين مبعوثا جديدا لمنطقة الخليج

جدة - نرمين السيد - وكشف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، عن قرار تعيين إدوارد أندى ليستر، مبعوثا خاصا لمنطقة الخليج. وقال جونسون: "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية.. يسعدنى أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

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