مساعدات إنسانية طارئة من الهند إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى سوريا، تلبية لطلب من الحكومة السورية فى سبيل تعزيز الأمن الغدائى فى البلد الذى لايزال يعانى من ويلات الحرب.





وذكرت وزارة الخارجية الهندية، فى بيان بثته عبر موقعها الرسمى اليوم، أنه تم تسليم الشحنة الأولى المكونة من ألف طن من الأرز، أمس الخميس، إلى السفير الهندى لدى سوريا هيفزور رحمن، ووزير الإدارة المحلية السورى ورئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف، فى ميناء اللاذقية، مُشيرة إلى أن هناك شحنة أخرى من المرجح أن تصل الأراضى السورية فى الـ18 من فبراير الجارى. وشدد البيان على العلاقات التاريخية الوثيقة، التى تتمتع بها البلدين، مُضيفًا أن الحكومة الهندية دائمًا ما تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب السورى، وأن الروابط الثنائية بين الجانبين ظلت متواصلة حتى فى ظل الصراع الداخلى هناك من خلال إطلاق عدد من مشروعات التنمية وبناء القدرات.

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