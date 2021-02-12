إطلاق نار بلبنان وتحرك عاجل من الجيش

أفاد موقع "لبنان 24" بأنّ عناصر من الجيش تمكّنت من تطويق مشاجرة منطقة القبة - مشروع الحريري، والتي تجدّدت لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب الموقع اللبناني ، فإنّ الجيش بدأ بتنفيذ مداهمات في المنطقة، حيث تمكّن من توقيف شخصين لمشاركتهما بالمشاجرة واطلاق النار.

وذكر الموقع ان سيدات حاولن اعتراض العناصر العسكرية ومنعهم من إتمام مهمّتها خلال تنفيذ المداهمات.

وكان موقع صوت كل لبنان قد افاد باندلاع اشتباكات بين قوى الامن ومتظاهرين امام المحكمة العسكرية اللبنانية.

وذكر الموقع اللبناني ان قوى الأمن عمدت الى رش المتظاهرين بالمياه لابعادهم.