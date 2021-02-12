أفاد موقع "لبنان 24" بأنّ عناصر من الجيش تمكّنت من تطويق مشاجرة منطقة القبة - مشروع الحريري، والتي تجدّدت لليوم الثالث على التوالي.
وبحسب الموقع اللبناني ، فإنّ الجيش بدأ بتنفيذ مداهمات في المنطقة، حيث تمكّن من توقيف شخصين لمشاركتهما بالمشاجرة واطلاق النار.
وذكر الموقع ان سيدات حاولن اعتراض العناصر العسكرية ومنعهم من إتمام مهمّتها خلال تنفيذ المداهمات.
وكان موقع صوت كل لبنان قد افاد باندلاع اشتباكات بين قوى الامن ومتظاهرين امام المحكمة العسكرية اللبنانية.
وذكر الموقع اللبناني ان قوى الأمن عمدت الى رش المتظاهرين بالمياه لابعادهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار بلبنان وتحرك عاجل من الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.