أول دولة في العالم توصي بجرعة واحدة من لقاح كورونا للمتعافين

أوصت فرنسا بتقديم جرعة واحدة من لقاح كورونا للمصابين السابقين بالفيروس، لتصبح أول دولة في العالم تصدر توصية باعتماد جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين.
وقالت الهيئة العليا للصحة في فرنسا إن الأشخاص الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا "كوفيد-19" طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة، وبالتالي فإن جرعة واحدة من اللقاح ستلعب دورا تذكيريا.
ومن المقرر أن تحصل توصية الهيئة الصحية الفرنسية على موافقة الحكومة قريبا، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ونصحت الهيئة الفرنسية بالانتظار ما بين 3 و6 أشهر بعد المرض قبل الحصول على تلك الجرعة.
وأوضحت أنه لا توجد دولة في العالم اتخذت قرارا بشأن التلقيح بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا قبل التطعيم.
وعادة ما تتبع الحكومة الفرنسية توصيات الهيئة العليا للصحة في البلاد، في ظل جهودها لمكافحة تفشي وباء كورونا.
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