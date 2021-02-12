الكويت تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الكويت، 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت إلى 176052 حالة، وفقا لوزارة الصحة الكويتية. وأعلنت الصحة الكويتية 7 حالات وفاة جديدة، جراء الفيروس، ليصبح الإجمالي في البلاد 992 شخصا. كما أبلغت الكويت عن شفاء 642 إصابة في الساعات الـ 24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات التعافي 164537. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 122 حالة، لیصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض "كوفید 19" ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10523 حالة.

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