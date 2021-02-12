مركز الاختبارات الالكترونية والمحوسبة

إن مركز الاختبارات الإلكترونية والمحوسبة من المراكز الإلكترونية المهمة جدا نظراً لدوره الفعال في الاختبارات الإلكترونية والتي تساعد الطلاب على تأدية التعلم عن بعد بمنتهى اليسر، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون قيمة هذا المركز، كما أنهم لا يعرفون فائدته وما يسعى إليه، ولكن بمقالنا نعطيكم فرصة لا يوجد أفضل منها وهي فرصة التعرف على كل ما يخص المركز فتابع معنا.

مركز الاختبارات الإلكترونية والمحوسبة

إن مركز الاخـتبارات الإلكترونية والمـحوسبة يعد موقع إلكتروني كالكنز بالنسبة إلى المعلمين، هذا لأن الموقع يختصر لهم الوقت ويوفر عليهم جهد كبير وهذا فيما يتعلق بالاختبارات والامتحانات، حيث يتم أدائهم بطريقة إلكترونية يقوم فيها المعلم بإجراء الاختبار ويقوم الطالب بالإجابة عنه وهذا كله عبر المركز ثم تظهر للطالب النتيجة فوراً، وهذا النوع من المراكز يدعم عملية التعلم.

كما يوفر على الطلاب المخاطر التي يمكن مواجهتها عند إجراء الاختبارات التقليدية، ويستطيع المعلم أن ينشأ الاختبار الإلكتروني ويضع الأسئلة به بكل سهولة عبر الموقع كما يمكنه أن يضع واجبات للطلاب وهم يقوموا بحلها من المنزل، كما يستطيع معلم أي مادة استخدام نفس الموقع ونفس الطريقة ليضع اختبار أو واجب، ومن ضمن مزايا المركز إمكانية رصد الدرجات بكل سهولة من خلاله.

رابط مركز الاختبارات الإلكترونية والمحوسبة

لقد تم إنشاء المركز للمعلمين ليتم تمكينهم من إعداد اختبارات إلكترونية للطلاب ثم يقوم الطلاب من خلاله بحل تلك الاختبارات، وحسب الإحصائيات التي أجريت على المركز بالفترة الأخيرة أظهرت أن عدد الامتحانات التي تم إجرائها عبره قدرت بحوالي 33850 امتحان، أدها 2261240 طالب، وتلك هي أقوى الأدلة على نجاح الموقع.

ولقد تم تدعيم المركز باللغتين الإنجليزية والعربية، كما يمكنك أن تستفيد منه بالدخول على مركز الاختبارات الإلكترونية والمحوسبة عبر الهاتف أو عبر الحاسوب أو من خلال أي شيء آخر طالما على اتصال بالإنترنت.

يعد المعلم اختبارات وواجبات إلكترونية عبره.

يستطيع المعلم تنويع الأسئلة التي يضعها بالاختبار.

إمكانية التصحيح الإلكتروني عبره كما يتم رصد الدرجات من خلاله.

يسهل على الطالب الدخول عليه، أي لن يحتاج منه اسم مستخدم ولا كلمة مرور.

يستطيع المعلم إجراء كشف درجات بشكل آلي.

يختصر الجهد والوقت.

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مزايا مركز الاختبارات الإلكترونية