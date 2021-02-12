حاسبة التمويل بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري

يوفر بنك الراجحي الكثير من خدمات التمويل المختلفة وعروض التمويل الشخصية وتمويل السيارات، وتمويل العقارات وغيرها، ويتمكن عميل البنك من التقديم على أي من هذه الأنواع من خلال موقع البنك على الإنترنت، كما يمكنه الحصول على التمويل ومعرفة قيمته وقيمة الأقساط من خلال ما وفره البنك على الموقع من حاسبة التمويل بنك الراجحي، وسوف نتعرف على كيفية استخدام حاسبة التمويل من بنك الراجحي.

حاسبة التمويل بنك الراجحي

يتمكن الأفراد من عملاء مصرف الراجحي من الحصول على التمويل الشخصي من البنك والذي يتميز بعدد من المميزات التي تجعل العميل يقبل على هذا النوع من التمويل، ويمكن حساب التمويل من خلال حاسبة التمويل على الموقع عن طريق هذه الخطوات:-

التوجه إلى موقع مصرف بنك الراجي ويمكن استخدام هذا الرابط” التمويل الشخصي”.

اختيار الحاسبة من صفحة التمويل الشخصي.

الانتقال إلى الحاسبة وكتابة البيانات المطلوبة ومنها:

اختيار الجنسية وتحديد القطاع الوظيفي.

تحديد القطاع الفرعي، وإدخال قيمة الراتب، ومدة التمويل.

كتابة قيمة القسط الشهري.

سوف يظهر لك الحد الأقصى للتمويل، وإجمالي قيمة التمويل المستحق، وهامش الربح على الأقساط.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي التمويل الشخصي قصير الأجل وطويل الأجل من خلال موقع البنك دون الحاجة لزيارة الفروع، ويتمكن العميل من التقديم على التمويل والحصول عليه في خلال نصف ساعة مدى ما توافرت الشروط ومن مميزات التمويل الشخصي:-

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يتميز بأقل نسبة فائدة تصل إلى 3.5%.

معرفة كافة المعلومات الخاصة بالتمويل من الموقع ومنها حاسبة التمويل.

تصل مدة الأقساط لستين شهر ويمكن تأجيل الأقساط خلال فترة السداد لمدة 3 شهور.

المرونة في التعامل والسداد وهامش الربح يشجع الكثيرين على الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي.