أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمة

الفلكي الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمةكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة القادمة 19 فبراير.

وتوقع الفلكي اليمني ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى لتكون مع منتصف الاسبوع على المناطق الباردة ما بين 6 ~10 درجات فوق الصفر المئوي.

ولفت الفلكي الشوافي إلى انخفاض كبير لهطول الأمطار، حتى نهاية الاسبوع سيكون هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية واجزاء بسيطة من السواحل.

وجدد الشوافي حديثة للمزارعين عن منزلة سعد السعود وأمطار التسع، والتي ((تعتبر بحساب المزارع/مناخيا بداية تغير الاجواء ومغادرة الشتاء الارصادي حسب المعتاد إلا ان المزارع لم يجعل هذة الحكمة قطعية لما يحدث احيانا في بعض السنوات وقلّما يخرج عن هذه القاعدة مثل ما يقول فيه المزارع/الحكمة

"لَوْلاَ برَدَ السََّبْعَيْنَ

ما وقع على الأمة دَّيْن"

وتقول الحكمة الآخرى.

"حربي و حرب ابن عمي

.... مثل الوجع في الصوابر

أو مثل مقرانه السبع

.....ما بين بجما وعاصر")).

وقال الفلكي الشوافي: تاصيلاً لهذا العلم الذي بني على خبرات تراكمية لقرون لزم الاضافة والتوضح لماذا المزارع يخرج في مواقيته للشتاء الارصادي/المناخي على الشتاء بالفهوم الفلكي في 20 مارس رغم انه يدرك ما يخرج عن القاعدة في بعض السنوات لانه لا يستطيع أن يؤجل ما يسميه بالانشطة الزراعية الربيعية بحساب المزارع الى ما بعد شهر "السبع" ولانه كان يعتمد على مقاومة الصقيع بجعل النبات يحافظ على أعلى عتبة تحمل النبات للصقيع، تبدا تهبط المقاومة عن هذة العتبة مع أول مطرة في "التسع" ومع الانشطة اللازمة تحت أي لهجة او مسمى تقليم/قص/جز/جحز/بقس/قصل ... الخ ما يجعل النبات غض/بجما/كرمه/براعم/زهرة....الخ خلال الفترة القادمة لذو الحلة (ذو المطرة) ليكون في مرحلة ضعيفة جدا لمقاومة الصقيع.

وأكد أن المزارع ياخذ العبرة بالغالب ولو اخذ بالنادر لاصبح نصف السنة شتاء من سبت السبوت حتى ليالي العجوز.