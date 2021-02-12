أخبار اليمن : شهيدان وجريحان بنيران سعودية في صعدة

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شهيدان وجريحان بنيران سعودية في صعدة

استشهد وأصيب 4 مواطنين اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيدان وجريحان بنيران سعودية في صعدةاستشهد وأصيب 4 مواطنين اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها باتجاه منطقة آل الشيخ المأهولة بالسكان، ما أدى إلى إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين. وأشار المصدر إلى تمادي قوات حرس الحدود السعودي في إجرامها باتجاه سكان المناطق الحدودية.. لافتاً إلى أن دماء المدنيين لن تسقط بالتقادم.

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