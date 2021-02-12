أخبار اليمن : مجدداً هجوم جوي يمني على مطار أبها وقاعدة الملك خالد

مجدداً هجوم جوي يمني على مطار أبها وقاعدة الملك خالداستهدف سلاح الجو المسير مساء اليوم، مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط في عسير.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير، استهدف بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف k2 مواقع عسكرية حساسة بمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن عمليات الاستهداف توزعت خلال ساعات متفرقة من اليوم.

وأشار العميد سريع إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن.