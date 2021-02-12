رغم كورونا والركود.. "وقفة رجالة" ينعش دور السينما في مصر

في خطوة كانت مفاجئة لصناع السينما المصرية في ظل حالة الركود العالمي بسبب جائحة كورونا، حقّق الفيلم المصري "وقفة رجالة" إيرادات تتجاوز النصف مليون دولار (نحو 7.5 مليون جنيه مصري)، بعد تصدره للإيرادات اليومية منذ طرحه في منتصف يناير الماضي.

وفيلم "وقفة رجالة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة بيومي فؤاد وماجد الكدواني وسيد رجب وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد وهو إنتاج شركات سينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية ونيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار "لايت كوميدي" حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، حتى قرروا السفر إلى إحدى المدن الساحلية للتخفيف عن الضغوط الحياتية التي يمرون بها، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

مغامرة في زمن صعب

ويعد فيلم "وقفة رجالة" مغامرة كبيرة لأسباب عديدة (فنية وغير فنية)، في مقدمتها التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وركود حركة السينما في مختلف دول العالم، بجانب خوف أي منتج من خوض مثل تلك المغامرة الفنية.

إلا إن الورق المكتوب بحرفية عالية ووضع النص في قالب كوميدي يناسب كافة أفراد الأسرة المصرية والعربية، ما حول الفيلم من مغامرة محفوفة بالمخاطر إلى مغامرة محسوب، فقد استطاع فيلم "وقفة رجالة" أن يجمع بين الأمرين، جذب الجمهور وتقديم محتوى يحترم عقول المشاهدين دون الاستخفاف بعقولهم.

ويؤكد النقاد الفنيين أن فيلم "وقفة رجالة" أثبت أن السينما ليست حكرا على الشباب أو نجوم الغناء أو الفتيات الجميلات، وأن المضمون ومحتوى الفيلم سيبقى هو أساس نجاح أي فيلم، مهما تغير الزمن، ومهما اختلفت الظروف المحيطة بالمجتمع، وأن ما حققه فيلم "وقفة رجالة" يعد فرصة كبيرة لإعطاء نجوم كبار حقهم في الحصول على دور البطولة، وهو ما حرم منه فنانين سابقين رحلوا عن عالمنا مثل الفنان القدير حسن حسني وأحمد راتب.

وهنا يقول الناقد الفني محمد القاضي لـ"دوت الخليج"، إن فيلم "وقفة رجالة" استطاع كسر حاجز الملل لدى الجمهور بسبب الأعمال الكوميدية الباهتة في الآونة الأخيرة."

وأضاف القاضي أنه يحسب أيضاً لصناع الفيلم "الجراءة العالية في الفكرة، واختيار أبطاله أولا، وفي توقيت طرح الفيلم في ظل مخاوف الجمهور من وباء كورونا ثانيا".

وتابع: "إلا أن الفيلم فرض نفسه على شباك التذاكر والجمهور معا، كي يحقق نجاح مختلف في ظرف زمني يصعب فيه تحقيق أي نجاح سواء على الصعيد الفني أو المادي بكل سينمات العالم حاليا."

ولا يمكن أيضاً تجاهل أن فيلم "وقفة رجالة" يعد تعريبا بدرجة قريبة من الفيلم الأجنبي الشهير "فيغاس الأخيرة"، من بطولة: روبرت دي نيرو ومايكل دوغلاس ومورغان فريمان وكيفين كلاين، والذي تم إنتاجه في عام 2013.

وتدور أحداث فيلم "فيغاس الأخيرة" حول 4 أصدقاء منذ الطفولة يجتمعون بعد فترة لحضور زفاف أحدهم في مدينة لاس فيغاس، لتحفّ بهم مجموعة من المواقف والأحداث في إطار كوميدي بحت.