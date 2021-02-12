إدارة بايدن تتجه لبدء مراجعة رسمية لإغلاق جوانتانامو

جدة - نرمين السيد - ونقلت عدة صحف أمريكية عن مصدر بقوله، إن المساعدين المشاركين فى المناقشات الداخلية ينظرون فى إجراء تنفيذى يوقعه الرئيس فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان، بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا فى العالم.

ومنذ توليه المنصب فى يناير الماضى، لم يتحدث بايدن علناً عن مستقبل "جوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن، كشف عن خططه فى ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضى.

وكتب أوستن قائلاً: "أتفهم أن إدارة بايدن-هاريس لا تنوى جلب محتجزين جدد إلى المعتقل وستسعى إلى إغلاقه".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكى يغلق مركز الاعتقال فى جوانتانامو أبوابه، وفى حال تأكد ذلك، سأوجّه موظفى للعمل مع مسؤولين آخرين فى الإدارة من أجل وضع مسار للمضى قدماً فى تحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك".

وتعهد أوستن بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية، التى تقيّم المحتجزين لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".

وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى أن "الطريق الأسهل والأقل كلفة لإغلاق جوانتانامو، إذا أراد الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض طرح القضية، هو تعديل قانون تفويض الدفاع الوطنى للسنة المالية 2022 للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهى المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية فى محكمة فيدرالية".

وأوضح أن "جوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل كلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".

وأشار إلى أن المحتجزين وبموجب قرار المحكمة العليا فى عام 2004، "لديهم حق الطعن فى احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية"، لافتاً إلى أن احتجازهم فى سجن أميركى من شأنه أن يمنحهم "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفيدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".

من جهته قال مايكل والتز، النائب عن فلوريدا، وأحد الموقعين على الرسالة إن "جوانتانامو ليس سياسة سيئة فحسب، بل إنه خطير للغاية".

وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضى الأمريكية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى، من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

ومن بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوى قيمة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به.

كما أُدين 9 آخرين بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى، وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".