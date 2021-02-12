تركيا تجهز دفعات جديدة من المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن دفعة جديدة من المرتزقة يجهزها النظام التركى للذهاب إلى ليبيا، فى إطار استمرار أردوغان بإرسال مرتزقة لهناك من الفصائل السورية الموالية له.





وأشار المرصد فى بيان لها على موقعه الرسمى، إلى أنه يجرى تجهيز دفعة تضم العشرات وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، فى الوقت الذى لا تزال فيه عملية عودة المرتزقة من ليبيا متوقفة، رغم جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبى – الليبى.

وكان المرصد السورى قد أكد فى التاسع من الشهر الجارى، إلى أن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، والتى كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الفائتة، توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ووفقا لمصادر للمرصد السورى فإن المقاتلين الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استيائهم لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها فى 25 الشهر الماضى، وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التى يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغها بالاستعداد للعودة خلال 15 يوما.