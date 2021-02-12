تحذير أوروبي عاجل بشأن مستقبل فيروس كورونا

حذرت الهيئة الأوروبية للصحة من أن فيروس كورونا قد "يبقى بيننا"، وذلك على الرغم من اكتشاف اللقاحات المضادة للمرض.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من المرجح أن يبقى فيروس كورونا بين البشر، بدلا من أن يختفي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأضافت المسؤولة الأوروبية "يبدو أن الفيروس يتكيف جيدا مع البشر.. لذلك علينا أن نستعد لفرضية أنه باق معنا".

وتابعت أمون "لن يكون هذا الفيروس هو الأول الذي يبقى بيننا إلى الأبد.. لذلك فإنها ليست ميزة مختلفة لفيروس معين"، محذرة من تداعيات هذا الأمر على فعالية اللقاحات المكتشفة.

وأشارت إلى مثال الانفلونزا الموسمية التي تتطلب تكييف اللقاحات مع تحولها كل عام، موضحة أن الأمر يحدث نفسه مع كورونا الذي يتطور أو قد يشهد استقرارا في لحظة ما، وبالتالي يمكن استخدام اللقاحات ضده لفترة طويلة.