الصحة العالمية تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتلقى تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا في العاصمة الصينية بكين، بحسب قناة "الشرق للأخبار" السعودية.

ولم توضح الصحة العالمية مزيدا من التفاصيل حول تلك السلالة المتحورة التي رصدت في بكين.

يأتي ذلك بعد ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا وبرازيل، وسط مخاوف من تأثير تلك الطفرات على اللقاحات المضادة لكورونا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريق خبراء إلى الصين للتحقيق في منشأ الفيروس.

واستبعدت بعثة الصحة العالمية احتمالية تسرب فيروس كورونا من مختبر مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى الإصابات بالمرض.