انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو

هز انفجار عنيف سوق باكارا في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لصحيفة "صومالي جارديان".

ولم تكشف التقارير عن وقوع قتلى جراء الانفجار الضخم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوصول قوات الأمن لمكان الانفجار في محيط سوق باكارا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الصومال مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية جراء انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.

وأعلنت جماعة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لوكالة "رويترز".