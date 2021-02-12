غرامة تصل 3 ملايين ريال.. تحذير شديد اللهجة من النيابة العامة السعودية

أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا شديد اللهجة بشأن من ينتج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة السعودية فإن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال،و نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأضاف البيان: فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

وواصلت النيابة العامة السعودية بيانها قائلة: ووفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.