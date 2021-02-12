وجبات سهلة و لذيذة للعشاء لا تكلفك مجهود لصنعها

تواجه الأمهات العديد من المشاكل خاصة عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فهي تبحث دائما عن الأطعمة التي تساعد أجسام أبناءها على النمو السليم والصحي ، ولكن معظم الوجبات التي تكون مليئة بالطاقة تأخذ الكثير من الوقت والجهد مما يجعلها ترهق نفسها دائما ، لذلك سوف نقدم لكم في هذا الموضوع بعض الوصفات السهلة و السريعة التي يمكن أعدادها في الغداء والعشاء . وجبة البطاطس المهروسة وصلصة الطماطم المكونات 4 بطاطس مسلوقة .

4 أكواب دقيق أبيض.

2 بيض كبير الحجم.

زبدة أو زيت نباتي.

4 طماطم.

4 فص ثوم.

2 مكعب ماجي الدجاج.

فلفل أسود.

2 ملعقة صلصة طماطم.

2 كوب ماء. طريقة التحضير أولا نهرس البطاطس المسلوقة ثم نقوم بخلطها مع الدقيق والبيض لنحصل علي عجينة متماسكة وبعدها نقسمها إلى دوائر صغيرة .

نضع القليل من الزيت أو الزبدة في المقلاة ثم نضع قطع العجينة الدائرية ونقلبها .

بعد دقيقة من التقليل نضيف للعجينة الصلصة التي صنعنها عن طريق وضع كلا من : ( الطماطم ، الثوم ، الفلفل الأسود ، الماء ، مكعب ماجي ، صلصة الطماطم ) في الخلاط .

بعد خمس دقائق تقريبا تكون الوجبة جاهزة ومعدة للأكل . وجبة المعكرونة بالجبن واللبن المكونات كوبين من المعكرونة متوسطة الحجم.

6 أكواب حليب .

كوبين من جبن تشيدر .

ملح . طريقة التحضير في مقلاة من النوع التي لا يلتصق بها الطعام نقوم بوضع المعكرونة و فوقها الحليب ونتركهم 10 دقائق أو حتى تقوم المعكرونة بشرب الحليب ثم نضيف فوقهم الجبن و الملح وننتظر 5 دقائق اخرى مع التقليب وبالهناء والشفاء . وجبة صدور الدجاج المكونات صدور دجاج مقطعة .

معكرونة (أي نوع).

فلفل أسود .

ورق غار .

صلصة حارة (يمكن الاستغناء عنها ).

كمون.

ملح.

صلصة طماطم .

بصل مقطع .

ثوم مفروم.

قرفة.

2 مكعب ماجي الدجاج.

فلفل ألوان مقطع .

ليمون مقطع.

جزر مبشور .

ماء ساخن(يغلي). طريقة التحضير ضع قليلا من الزيت في أناء التحضير ثم أضيف البصل والثوم وقلبهم جيدا ثم ضع صدور الدجاج والبهارات وصلصة الطماطم والجزر والليمون والفلفل ثم قلب جيدا.

بعد خمس دقائق أضيف المعكرونة ثم انتظر حتي تنضج مع الخليط . اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة وجبة البطاطس المهروسة وصلصة الطماطم المكوناتطريقة التحضيروجبة المعكرونة بالجبن واللبن المكوناتطريقة التحضيروجبة صدور الدجاج المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تواجه الأمهات العديد من المشاكل خاصة عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فهي تبحث دائما عن الأطعمة التي تساعد أجسام أبناءها على النمو السليم والصحي ، ولكن معظم الوجبات التي تكون مليئة بالطاقة تأخذ الكثير من الوقت والجهد مما يجعلها ترهق نفسها دائما ، لذلك سوف نقدم لكم في هذا الموضوع بعض الوصفات السهلة و السريعة التي يمكن أعدادها في الغداء والعشاء . وجبة البطاطس المهروسة وصلصة الطماطم المكونات 4 بطاطس مسلوقة .

4 أكواب دقيق أبيض.

2 بيض كبير الحجم.

زبدة أو زيت نباتي.

4 طماطم.

4 فص ثوم.

2 مكعب ماجي الدجاج.

فلفل أسود.

2 ملعقة صلصة طماطم.

2 كوب ماء. طريقة التحضير أولا نهرس البطاطس المسلوقة ثم نقوم بخلطها مع الدقيق والبيض لنحصل علي عجينة متماسكة وبعدها نقسمها إلى دوائر صغيرة .

نضع القليل من الزيت أو الزبدة في المقلاة ثم نضع قطع العجينة الدائرية ونقلبها .

بعد دقيقة من التقليل نضيف للعجينة الصلصة التي صنعنها عن طريق وضع كلا من : ( الطماطم ، الثوم ، الفلفل الأسود ، الماء ، مكعب ماجي ، صلصة الطماطم ) في الخلاط .

بعد خمس دقائق تقريبا تكون الوجبة جاهزة ومعدة للأكل . وجبة المعكرونة بالجبن واللبن المكونات كوبين من المعكرونة متوسطة الحجم.

6 أكواب حليب .

كوبين من جبن تشيدر .

ملح . طريقة التحضير في مقلاة من النوع التي لا يلتصق بها الطعام نقوم بوضع المعكرونة و فوقها الحليب ونتركهم 10 دقائق أو حتى تقوم المعكرونة بشرب الحليب ثم نضيف فوقهم الجبن و الملح وننتظر 5 دقائق اخرى مع التقليب وبالهناء والشفاء . وجبة صدور الدجاج المكونات صدور دجاج مقطعة .

معكرونة (أي نوع).

فلفل أسود .

ورق غار .

صلصة حارة (يمكن الاستغناء عنها ).

كمون.

ملح.

صلصة طماطم .

بصل مقطع .

ثوم مفروم.

قرفة.

2 مكعب ماجي الدجاج.

فلفل ألوان مقطع .

ليمون مقطع.

جزر مبشور .

ماء ساخن(يغلي). طريقة التحضير ضع قليلا من الزيت في أناء التحضير ثم أضيف البصل والثوم وقلبهم جيدا ثم ضع صدور الدجاج والبهارات وصلصة الطماطم والجزر والليمون والفلفل ثم قلب جيدا.

بعد خمس دقائق أضيف المعكرونة ثم انتظر حتي تنضج مع الخليط . اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة وجبة البطاطس المهروسة وصلصة الطماطم المكوناتطريقة التحضيروجبة المعكرونة بالجبن واللبن المكوناتطريقة التحضيروجبة صدور الدجاج المكوناتطريقة التحضير

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