شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم وهو الشهر السابع من السنة الهجرية وكانت تعظمه العرب في الجاهلية لأنه من الأشهر الحرم التي يتوقف فيها القتال وكان بعض السلف يعتمرون فيه لأنه نصف الحول لكي لا يتأخروا عن زيارة البيت الحرام لكي يظل البيت الحرام معمورا طوال العام ولم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب وهناك من يظن أن شهر رجب يسن فيه زيارة المسجد النبوي وهذا لا أصل له وهو بدعه محدثه فزيارة المسجد النبوي مشروعة في كل وقت.

حقيقة فضائل شهر رجب والأحاديث الواردة فيه

شهر رجب كغيره من الشهور والأحاديث الواردة في تخصيصه بعبادات معينة أو صيام خاص به فهي إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة ولكن هناك بعض الأحاديث التي وردت لتوضيح فضل الأشهر الحرم وكذلك وردت أحاديث توضح أن النبي صل الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر شعبان وذلك استعدادا لشهر رمضان .

تهيئة القلب في رجب استعداداً لشهر رمضان

قبل البدء في سباق الخيل يجب علي صاحبها ومالكها أن يعدها مسبقا لخوض السباق لأجل الفوز فيه وكذلك فإنك لو ركضت دون إجراء عملية التسخين أو الإحماء سوف ينهك الجسد فكذلك العبادة لابد فيها من التجهيز والإعداد الذي يجعلك تنطلق في مواسم الطاعات إلى أبواب الجنان ونحن نعلم وسمعنا أن شهر رجب كالريح وشعبان كالغيم ورمضان كالمطر فمن لم يزرع في رجب ويسق في شعبان فأني له أن يحصد في رمضان فبداية من شهر رجب عاهد نفسك أن تحرص على الأعمال الآتية

الإقبال إلى الله عز وجل

البعد عن الكبائر فقد قيل أن ذنوب رجب تطفئ جذوة الإيمان في رمضان

تنقية القلب فبادر بمصافحة من هجرته فاصفح عنهم واستغفر لهم وصل رحمك

لا تترك صلاة ولا تترك تكبيرة الإحرام وحافظ على صلاة الجماعة

اقرأ جزء واحد كل يوم

تدرب على الصدقة

تدرب على قيام الليل ابدأ قيام الليل في نصف الليل بعدها اجعله في الثلث الأخير وبعدها اجعله قبل صلاة الفجر وتذكر وصف المولي عز وجل لعباده المؤمنين (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون)

إذا فعلت هذا صدقا وطمعا في رضى الله سوف تقدم على رمضان ونفسك قد ألفت الطاعة.

أسماء أخرى معروفة لشهر رجب

له العديد من الأسماء ومن أهمها وأشهرها (الأصم )لإنه كان لا يسمع فيه صوت السيوف (ومضر )(و الأصب )