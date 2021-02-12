لليوم الرابع.. الشيوخ الأمريكى يجتمع لاستئناف المحاكمة الثانية لعزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فريق دفاع ترامب سيبدأ تقديم حججه اليوم.
وأضافت الشبكة أن جيسون ميللر، مستشار ترامب السابق، أبلغها أن عرض الدفاع قد يصل إلى 4 ساعات.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، عقد أمس الخميس اليوم الثالث لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
يُشار إلى أن ممثلى الادعاء الديمقراطيين، قالوا أمام مجلس الشيوخ الأربعاء الماضى خلال محاكمة ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت، ثم أصبح محرضا رئيسيا على تمرد خطير طال مبنى الكابيتول".
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