مصرع 16 عاملا فى حريق مصنع ألعاب نارية بالهند

جدة - نرمين السيد - وأصيب 32 عاملا آخرون فى الحادث الذى وقع بإحدى القرى بمنطقة "فيرودهوناجار" بولاية "تاميل نادو".

وذكر قائد الشرطة المحلية، راج نارايانان، إن معظم الضحايا لقوا حتفهم متأثرين بحروق فى موقع الحادث، وتوفى آخرون بالمستشفى.

وأضاف: "وقعت سلسلة من الانفجارات فى أعقاب الحريق، الذى دمر العديد من مخازن الألعاب النارية تماما".

وتابع: "استمرت الانفجارات لفترة طويلة، مما كان من الصعب لأفراد خدمات الحرائق والإنقاذ دخول المصنع"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء نجحوا فى نهاية المطاف فى السيطرة على الحريق، كما أم حصيلة الوفيات ربما تزيد، حيث تردد أن عدة أشخاص فى حالة حرجة.

وقال ضابط بإدارة مكافحة الحريق المحلية لقناة "إن دى تى فى" التليفزيونية الهندية إن "الاحتكاك أثناء خلط مواد كيماوية ربما يكون سبب الانفجار".

وعبر رئيس الوزراء، ناريندا مودى، عن تعازيه لضحايا الحادث، بينما أعلنت سلطات الولاية تقديم تعويضات لأسر الضحايا.