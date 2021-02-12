انفجار عنيف يهز سوق باكارا فى العاصمة الصومالية مقديشو

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة فى الصومال أعلنت، يوم الأحد، عن مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية نتيجة انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.

وأعلنت جماعة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعرضت المدينة نفسها الثلاثاء الماضى، لقصف من مدافع هاون استهدف مقرا التقى فيه الرئيس الصومالى، محمد عبدالله فرماجو، مسؤولين محليين، إضافة إلى استهدافه قسما للشرطة والمطار.

وكشفت وسائل إعلام محلية حينها أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت فى أحياء شعبية وفى مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود فى المدينة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.