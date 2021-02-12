12 وفاة و1579 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة عمون الإخبارية، إن إجمالى عدد حالات الإصابة بكورونا فى المملكة ارتفع إلى 343,563 حالة، أما الوفيات فبلغت 4433 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 113، فيما غادرت 67 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات 641 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 324,711 حالة.