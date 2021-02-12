إحالة عدد من موظفي الحكومة الكويتية الى النيابة العامة

ألقت القوات الأمنية بالكويت اليوم الجمعة القبض على 24 شخصا يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم بـ"مقابل مادي".

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أنه تمت إحالتهم جميعا والمضبوطات ذات الصلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم

وقالت الوزارة في بيانها : أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لضبط الخارجين على القانون والحد من ظاهرة تسريب مستندات وملفات القضايا المنظورة أمام القضاء واستكمالا للقضية السابقة التي شهدت ضبط أربعة حجاب محاكم يقومون بتصوير وتسريب ملفات قضايا تمكن القطاع بالتعاون مع وزارة العدل (النيابة العامة) من ضبط 24 شخصا يقومون بنفس الفعل

وأضاف البيان : أن الحجاب الأربعة أرشدوا خلال التحقيقات ذات الصلة عن شركائهم وهم (10) أشخاص يعملون بوظيفة حاجب محكمة وأميني سر (سكرتيرا جلسة) وموظفين اثنين ومحاميين والبقية مندوبي محامين

وتابع : أنه بعد عمل التحريات اللازمة والتأكد منها وبعد أخذ الإذن القانوني وإحضارهم وبسؤالهم اعترفوا بعلاقتهم مع المتهمين وتواصلهم معهم للحصول على مستندات قضايا وكشوفات خاصة بأرقام قضايا لاتزال منظورة أمام القضاء

وأشار البيان الي أن المتهمين والمضبوطات ذات الصلة أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.