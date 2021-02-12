محامو ترامب: محاكمة الرئيس السابق أمام الشيوخ انتقام سياسي

بدأ فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم حججه خلال جلسة المحاكمة الثانية في مجلس الشيوخ.
وقال محامو ترامب أمام مجلس الشيوخ إن محاكمة الرئيس السابق تمثل "انتقاما سياسيا"، رافضين توجيه أي اتهامات غير دستورية لترامب.
وبشأن خطاب ترامب يوم اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي، أكد مايكل فان دير فين محامي الرئيس السابق، أن كلماته كانت تشجع الحاضرين على ممارسة حقوقهم بسلام ووطنية.
وأوضح محامي ترامب خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ أن مادة الاتهام المطروحة الآن "عمل غير عادل وغير دستوري هدفه الانتقام السياسي".
وتابع: "هذا الانتهاك المروع للدستور لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في أمتنا عندما يجب أن نحاول أن نلتقي حول أولويات مشتركة".
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