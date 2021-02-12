لبنان .. 2934 إصابة و49 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبانية في بيان لها أن بإجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى 334086.

كما سجلت الصحة اللبنانية 49 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 3915 حالة .

ورصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2302 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 228021 حالة.