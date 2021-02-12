أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة اللبانية في بيان لها أن بإجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى 334086.
كما سجلت الصحة اللبنانية 49 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 3915 حالة .
ورصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2302 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 228021 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان .. 2934 إصابة و49 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.