الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد عملية جراحية ناجحة

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك.

وذكر موقع النهار الجزائري أن الرئيس تبون، انتقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأبان الموقع الجزائري أن هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي قد كللت بالنجاح.

وتجدر الإشارة، إلى ان الرئيس تبون كان قد قضى حوالي شهرين علاج في رحلته الأولى إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

ويشار الي ان الرئيس الجزائري قد توجه مجددا نحو ألمانيا في 10 يناير لاستكمال العلاج من مضاعفات كورونا.

وأجرى الرئيس تبون أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني عبر له فيها عن شكره وإمتنانه لمستوى الرعاية الصحية التي تلقاها.