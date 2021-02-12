نزول حافز بعد ملتحق، برنامج حافز يقدم للأفراد الذي لا يعملون حتى يسهل عليهم إيجاد العمل وسهولة التقديم عليه، فهو يعتبر الحل المثالي لتلك المشكلة في البحث عن عمل في السعودية، وبذلك يساعد بدوره في تقليل عدد العاطلين عن العمل وتقليل نسبة البطالة في السعودية، وهناك الكثير من الأفراد يبحثون عن إجابة لسؤال متى ينزل حافز بعد ملتحق؟

حافز بعد ملتحق؟

يعتبر المقصود بحافز بعد ملتحق هو المرحلة الثانية من مراحل برنامج ملتحق بعد القبول به، حيث تعد تلك الخطوة هي خطوة قبل التأهيل للعمل، وتظل مدة الملتحق حتى 3 أشهر، حيث يقوم برنامج حافز على ثلاثة مراحل كالتالي:

مرحلة التقديم في برنامج حافز: وهي مدتها الزمنية تظل حتى شهر كامل. مرحلة الملتحق: أما عن المدة الزمنية لمرحلة ملتحق فهي ثلاثة أشهر كاملةً. مرحلة التأهيل: وهي المرحلة التي يسمح فيها للمتقدم بالحصول على الخدمات المقدمة من برنامج حافز، وبها يحصل المتقدم على مبلغ ألفي ريال سعودي كمرتب شهري.

ميعاد نزول حافز بعد ملتحق

إجابة سؤال متى ينزل ملتحق بعد حافز، تقوم على عد مدة ثلاثة أشهر بعد ميعاد التقديم في برنامج حافز والقبول به وتجهيز المتقدم للمرحلة التأهيلية، وبتلك المرحلة يمر المتقدم بثلاثة مراحل هي التقديم في الموقع وفي الشهر الثاني يتم الموافقة عليه ومرحلة التأهيل التي تستغرق شهرًا.

ميعاد نزول حافز

أما عن مواعيد نزول برنامج حافز لهذا العام 2021 حسب التقويم الميلادي وعام 1442 حسب التقويم الهجري فهو:

حافز شهر صفر: بيوم الاثنين الذي وافق الخامس من شهر أكتوبر لعام 2020.

حافز شهر ربيع الأول: بيوم الخميس الذي وافق الخامس من شهر نوفمبر لعام 2020.

حافز شهر ربيع الآخر: بيوم الأحد الموافق السادس من شهر ديسمبر لعام 2020.

حافز شهر جمادي الأول: بيوم الثلاثاء الذي وافق الخامس من شهر يناير لعام 2021.

حافز شهر جمادي الآخرة: بيوم الخميس الذي وافق الرابع من شهر فبراير لعام 2021.

حافز شهر رجب: بيوم الخميس الموافق عشرين من شهر مارس القادم لعام 2021.

حافز شهر شعبان: بيوم الاثنين الموافق الخامس من شهر أبريل عام 2021.

حافز شهر رمضان: بيوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر مايو لعام 2021.

حافز شهر شوال: بيوم الأحد الموافق السادس من شهر يونيو لعام 2021.

حافز شهر ذو القعدة: بيوم الاثنين الموافق الخامس من شهر يوليو 2021.

حافز شهر ذو الحجة: بيوم الخميس الموافق الخامس من شهر أغسطس لعام 2021.