أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 201 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 201 خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 200 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل قرب شارع الخمسين و3 غارات لطيران تجسسي على المنظر والفازة والتحيتا.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والفازة والجبلية والدريهمي و28 خرقًا بقصف مدفعي و135 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
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