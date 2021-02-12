لمن أصيبوا بكورونا.. توصية فرنسية "مهمة" بشأن جرعة اللقاح

أوصت أبرز هيئة للصحة في فرنسا، الجمعة، بأن يحصل الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 على جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد.
وذكرت الهيئة العليا للصحة أن الأفراد المتعافين من كوفيد-19 يكونون قد طوروا استجابة مناعية مشابهة للقاح، وبالتالي جرعة واحدة منه تكفي.
وقالت الهيئة المستقلة في تقرير بتوصيتها إن "جرعة واحدة من اللقاح ستلعب أيضا دورا في تذكير" الجهاز المناعي للشخص الذي أصيب في السابق بكيفية مكافحة كوفيد-19.
في حال تطبيق القرار يتوقع أن يسرع من وتيرة نشر اللقاح في فرنسا.
كل اللقاحات الثلاثة التي صرح باستخدامها في الاتحاد الأوروبي "فايزر ومودرنا وأسترازينيكا" طورت ليحصل الفرد على جرعتين منها بفارق بضعة أسابيع.
اوضحت دراسات قامت على تجارب أن الحصول على جرعتي اللقاح هو السبيل الوحيد لتعزيز المناعة ضد الفيروس الى مستوى شبه كامل.
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