رئيس الجزائر يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه كان فى استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى المطار العسكرى "بوفاريك"، بولاية البليدة شمال البلاد، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبى الوطنى سليمان شنين، ورئيس المجلس الدستورى كمال فنيش، ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ورئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

كان الرئيس تبون قد خضع يوم 20 يناير الماضى بألمانيا لعملية جراحية بالقدم اليمنى إثر مضاعفات خلفتها إصابته السابقة بفيروس كورونا، وهى العملية التى كللت بالنجاح. وكانت هذه العملية كانت مقررة قبل رجوعه إلى الجزائر يوم 29 ديسمبر الماضى، إثر رحلته العلاجية الأولى بألمانيا، إلا أن التزاماته داخل الجزائر حالت دون ذلك.

وقبيل مغادرته الجزائر فى 10 يناير الماضى، قال تبون إن سفره إلى ألمانيا للمرة الثانية يأتى بغرض استكمال البروتوكول الذى أعده الأطباء، والذى تبقى منه القليل لكنه ضرورى، مشيرا إلى احتمال خضوعه لعملية جراحية بسيطة بالقدم.

كان الرئيس تبون قد نقل فى 27 أكتوبر الماضى إلى مستشفى عين النعجة العسكرى بالجزائر العاصمة، إثر إصابته بالكورونا، قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا فى 28 من نفس الشهر، لإجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبى، قبل أن يعود للجزائر فى 29 ديسمبر الماضى.