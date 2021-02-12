وزير الخارجية اليونانى يبحث مع نظيره القبرصى الوضع فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - فى منشور لها على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - أن المحادثات بين الجانبين ركزت على التعاون الثنائى بين اليونان وقبرص، وكذلك التعاون على المستوى الإقليمى، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.
كما اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق بين أثينا ونيقوسيا فى ظل الأوضاع المتوترة فى منطقة شرق البحر المتوسط، وكذلك تطور الأوضاع فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.
جاء لقاء ديندياس وخريستودوليدس بعد يوم واحد، بعد منتدى الصداقة الذى استضافته اليونان، وشاركت فيه بعض الدول العربية ودول الخليج ودول حوض البحر المتوسط، وكان المنتدى من بين الجهود التى تبذلها اليونان لتوسيع شبكة حلفائها من هذه الدول المشاركة.
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