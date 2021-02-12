جدة - نرمين السيد - ووفقاً لعلماء الزلازل، فإن مركز الزلزال وقع بالقرب من مدينة "أمريتسار" بولاية البنجاب شمال غربى البلاد، على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف أنديا.
ولم ترد أى أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 6.1 ريختر تضرب شمال الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.