هزة أرضية بقوة 6.1 ريختر تضرب شمال الهند

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لعلماء الزلازل، فإن مركز الزلزال وقع بالقرب من مدينة "أمريتسار" بولاية البنجاب شمال غربى البلاد، على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف أنديا.

ولم ترد أى أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.