مجلس حقوق الإنسان يطالب ميانمار بالإفراج عن الزعيمة سان سو تشى

وتبنى المجلس الذى يضم 47 دولة، ومقره جنيف بالإجماع قرارا تقدمت به بريطانيا والاتحاد الأوروبى.
وكان توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى ميانمار، قد أكد وجود تقارير وأدلة، على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى انتهاك للقانون الدولى.
ولفت آنروز إلى أن هذه التقارير المتزايدة معززة بـ"بالصور الفوتوغرافية"، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولى النظر فى فرض العقوبات وحظر الأسلحة والسفر على ميانمار بسبب الانقلاب العسكرى على السلطة.
يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج استولوا على السلطة فى ميانمار فى 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشى، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".
وعلى إثر استيلاء العسكريين على السلطة شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما دان مجلس الأمن الدولى والعديد من الدول الانقلاب ودعت للإفراج عن السياسيين المعتقلين.
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