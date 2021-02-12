حزب العمال الكردستانى يعلن مقتل 30 جنديا تركيا شمال العراق

جدة - نرمين السيد - أصدرت قوات الدفاع الشعبى، الجناح العسكرى لحزب العمال الكردستانى، مساء اليوم الجمعة، بيانا قالت فيه، إن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأى العام بشأن هجوم قارا.





وحسب شبكة "رووداو" الكردية، قالت قوات الدفاع الشعبى "HPG"، إن أكثر من 30 جنديا تركيا قتلوا فى الاشتباكات. وأضافت أن عدد من قتلوا ليس بالقدر المعلن من طرف تركيا، وأنه سيتم الكشف عن أسمائهم فى المستقبل القريب. وأعلنت تركيا يوم الأربعاء الماضى، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد "حزب العمال الكردستانى" فى شمال العراق. وأكدت أن العملية الجديدة "مخلب النسر 2" انطلقت الليلة الماضية فى منطقة قارا العراقية، وأن عناصر "حزب العمال" يتكبدون خسائر ملموسة. وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد "حزب العمال الكردستانى" فى شمال العراق، رغم احتجاجات بغداد.

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