وزير الخارجية الإيطالى: نعتزم مواصلة التعاون مع السودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اعتزام بلاده مواصلة التعاون مع السودان، من خلال أشكال واضحة من التعاون، كجزء من الشراكة الثنائية القوية وروابط الصداقة التاريخية بين البلدين.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان مساء اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدى، تلقت رسالة تهنئة من نظيرها الإيطالى، أعرب فيها عن صادق تمنياته لها بالتوفيق فى منصبها الجديد. وقال وزير الخارجية الإيطالى، فى رسالته، إن السودان يمثل شريكا أساسيا ومهما للغاية.

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