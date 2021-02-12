دراسة تحسم الجدل.. لقاح فايزر فعال ضد سلالات بريطانيا وجنوب إفريقيا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية عن أن لقاح فايزر أثبت فعالية ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

واعتمدت الدراسة على اختبار فعالية اللقاح من خلال استخدام عينات دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم، حيث وجد الباحثون أن "فايزر" يحفز جهاز المناعة لدى الإنسان ويجعله يستجيب بقوة ضد سلالتي كورونا.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "ريسيرش سكورير"، بعد أخذ عينات دم من أشخاص متعافين من كورونا وعاملين صحيين تلقوا إما جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح فايزر.

وأظهرت الدراسة أنه بعد تلقي جرعتين من لقاح فايزر، كانت الاستجابة المناعية كبيرة.

وفي هذا السياق، يقول ويليام جيمس عالم الفيروسات بجامعة أكسفورد إن الجرعة الأولى من اللقاح تزيد من رد الفعل المناعي تجاه جميع السلالات، كما أن الجرعة الثانية تسفر عن استجابة أقوى بالنسبة للأجسام المضادة.

وأوضح جيمس أن 90% ممن تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايزر اتت لديهم أجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروس ومنع انتقاله.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن تلك الدراسة تشير أيضا إلى أهمية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما تعد تلك البيانات مشجعة، لكن من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كان اللقاح سيتصدى بالفعل للسلالات المتحورة أم لا.

وتنتشر السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا في نحو 50 دولة، فيما انتقلت سلالة أخرى اكتشفت في جنوب إفريقيا إلى أكثر من 20 دولة.

ويخشى العلماء من تأثير السلالات المتحورة على فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما قد يستدعي إجراء بعض التعديلات على اللقاح.