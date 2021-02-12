نداء عاجل من الأرصاد الإماراتية

وجه المركز الوطني للأرصاد الإماراتي نداء عاجلا لمستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فان التحذير جاء نظرا لوجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها. وأشارت الأرصاد الإماراتية الي ان الرؤية تنعدم أحيانا على معظم المناطق الداخلية والساحلية. وابان المركز الوطني للأرصاد الإماراتية ان تلك الحالة أولية تبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم وحتى الساعة 11:30 من صباح غد "السبت".

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