نداء عاجل من السفارة السعودية بأمريكا

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، نداء عاجلا لجميع رعاياها المتواجدين بالعاصمة الأمريكية. وعبر حسابها الرسمي علي تويتر أعلنت السفارة، أنها سوف تغلق أبوابها يوم الاثنين ١٥ فبراير ٢٠٢١، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة. وبينت سفارة المملكة أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠٢١. وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ الموجودة في موقع السفارة.

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