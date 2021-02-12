رجل أعمال سعودي يتصدر جوجل لهذا السبب

تصدر رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك " جوجل " بالسعودية، بعد إعلانه تشغيل مصنع دواجن بطاقم نسائي وتقديم مكافأة 10 ملايين ريال للعاملين.

وظهر الراجحي الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة دواجن الوطنية في مقطع فيديو نشرته شركة "دواجن الوطنية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وهو يعلن إطلاق المرحلة التشغيلية للمصنع.

وقالت الشركة تعليقا على الفيديو "أطلق رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين".

وبدوره ذكر سليمان الراجحي في المقطع "أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد والعباد".

وتابع: "هذا المشروع ليس مشروعنا فهذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم ونحن المؤسسون مجمعين أفكارا، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا واياكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله.