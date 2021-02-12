موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر رجب 1442 هجرياً وميلادياً

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم 1442 ، حيث نرصد لكم موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر رجب 1442 ، وهو ما يرغب في معرفته جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ل1ذلك نختص في هذا المقال التعريف بـ موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر فبراير 2021.موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1442
موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442 ، جميع التفاصيل التي يتم رصدها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لما يخص أخبار الضمان الاجتماعي اليوم 1442 هي من أجل الإجابة على جميع التساؤلات من جانب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي حول موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442 ، وهذا ضمن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت منذ أيام قليلة أنها قد أودعت المبالغ الخاصة بجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي والتي قدرت بـ 1,704,496,413 ريالاً سعودياً، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و102,665,912 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
وجدير بالذكر أن من أهداف تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي سواء في المملكة السعودية أو أي دولة في العالم هو توفير مساعدات للأشخاص الذين يحتاجون لها باعتبارها حقا من حقوقهم القانونية.موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442
وفقاً للتقويم بالمملكة العربية السعودية سيكون موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر رجب 1442/ فبراير 2021 يوم الأحد الموافق 14-2-2021م – 2 رجب 1442، هذا وسنتابع معكم كافة الأخبار الجديدة التي تخص أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ومواعيد صرف الرواتب بالمملكة العربية السعودية.
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موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم 1442 ، حيث نرصد لكم موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر رجب 1442 ، وهو ما يرغب في معرفته جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ل1ذلك نختص في هذا المقال التعريف بـ موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر فبراير 2021.موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1442
موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442 ، جميع التفاصيل التي يتم رصدها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لما يخص أخبار الضمان الاجتماعي اليوم 1442 هي من أجل الإجابة على جميع التساؤلات من جانب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي حول موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442 ، وهذا ضمن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت منذ أيام قليلة أنها قد أودعت المبالغ الخاصة بجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي والتي قدرت بـ 1,704,496,413 ريالاً سعودياً، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، وبلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و102,665,912 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
وجدير بالذكر أن من أهداف تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي سواء في المملكة السعودية أو أي دولة في العالم هو توفير مساعدات للأشخاص الذين يحتاجون لها باعتبارها حقا من حقوقهم القانونية.موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1442
وفقاً للتقويم بالمملكة العربية السعودية سيكون موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر رجب 1442/ فبراير 2021 يوم الأحد الموافق 14-2-2021م – 2 رجب 1442، هذا وسنتابع معكم كافة الأخبار الجديدة التي تخص أخبار الضمان الاجتماعي اليوم ومواعيد صرف الرواتب بالمملكة العربية السعودية.
- مصرف الراجحي.. مبادرة رائعة من سليمان الراجحي ومكآفاة مليونية للعاملين
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