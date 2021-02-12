المغرب يستهدف تلقيح 30 مليون شخص ضد كورونا خلال 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن المغرب يسعى إلى استكمال عملية التلقيح الجارية حاليا فى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر القادمة فى إطار تحقيق مناعة جماعية والعودة إلى الحياة الطبيعة.





وأوضح الوزير المغربى - فى تصريح صحفى - أنه حال استمرار الوتيرة التى تجرى بها عملية التلقيح إلى الآن، ووفقا للبرنامج المعد فإن الهدف الذى نسعى إلى تحقيقه يتمثل فى ألا تتجاوز مدة توزيع اللقاح ما بين 3 إلى 5 أشهر لإتمام تطعيم تلقيح ما يقرب من 30 مليون مواطن مغربى، أى 80% من السكان وتحقيق مناعة جماعية، والحد بالتالى من الآثار السلبية للفيروس والعودة إلى الحياة العادية والطبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المواطنين المستفيدين من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ مليونا و112 ألفا و103 أشخاص حتى اليوم، وأن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 265 ألفا و785 شخصا.

يشار إلى أن المغرب تسلم 6.5 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا اكسفورد من الهند، و500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من الصين.