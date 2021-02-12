مندوب السعودية بالأمم المتحدة: الحوثيون لا يرغبون فى حل سياسى باليمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب اليمن السفير على مجور فى مقر بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.

الاجتماع حضره سفراء وممثلى بعثات كل من: الولايات المتحدة، والدنمارك، واستراليا، وألمانيا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، واليابان، وآيسلندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبرج، وإيرلندا، فرنسا، والنمسا، وكندا.

ودعا مندوب السعودية بالأمم المتحدة فى جنيف، خلال الاجتماع، المجتمع الدولى إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

وسلط الواصل الضوء على "سلسلة الهجمات الصاروخية التى أطلقها الحوثيون باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وغيرها، كان آخرها تلك التى استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين فى مدينة خميس مشيط".

وأشار إلى أن "تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية فى السعودية، والتبعات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية التى لحقت بالمدنيين فى تلك المناطق".

وأكد المندوب الدائم ومندوب اليمن بأن وتيرة الهجمات تزايدت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن "المليشيات الحوثية لا ترغب فى حل سياسى شامل يجمع كل المكونات اليمنية، فى حين أن الحكومة الشرعية والمملكة أكدت على أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل وفق المرجعيات الثلاث".

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بـ"شجب وإدانة تلك الهجمات"، لافتا النظر إلى أن "النظام الإيرانى سيستمر فى دعم المليشيات الإرهابية فى المنطقة مالم يكن للمجتمع الدولى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة".