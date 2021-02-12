رسائل مجلس الدولة العُماني للمواطنين

وسط إجراءات إحترازية مشددة، عقد مجلس الدولة بسلطنة عمان جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، حيث جاءت الجلسة زاخرة بجملة موضوعات، ومحملة بعدد من الرسائل المهمة التي تهم الشعب العماني، يستعرض دوت الخليج أبرزها في نقاط. النظام الأساسي الجديد للدولة نقلة جوهرية في مسيرة النهضة العمانية. قانون مجلس عمان خطوة هامة لترسيخ دولة المؤسسات والقانون. اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بذلت جهود مضنية في الحد من انتشار الفيروس. النظام الأساسي الجديد الذي أقره السلطان هيثم بن طارق جاء محققا لمصالح الوطن ولطموحات الشعب العماني المرحلة المقبلة زاخرة بخطط عمل، وتتطلب إلى بذل المزيد من الجهود. استحداث منصب ولي العهد، وما تضمنته من تفصيلات تذهبُ بكل ما يُحْتَمَلُ من الإيهام، وتضمنُ انتقال السلطة بشكل محددٍ وجلي. واستعرض الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في كلمته خلال الجلسة، جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة رأي اللجنة الاجتماعية بالمجلس حول مقترح "مشروع قانون كبار السن" المحال من مجلس الشورى ، و مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول دراسة "واقع رعاية كبار السن في السلطنة "، ومناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة " المحتوى الثقافي العماني الرقمي" ، بالإضافة إلى مناقشة خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

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