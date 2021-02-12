مقتل 30 جنديا .. خسائر تركية فادحة في العراق على يد حزب العمال الكردستاني

أكد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، أن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأي العام بشأن هجوم منطقة قارا شمال العراق.
وكشف حزب العمال الكردستاني عن مقتل 30 جنديا تركيا خلال اشتباكات مستمرة مع مسلحي الحزب في شمال العراق، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.
وأوضحت أن تركيا لم تعلن العدد الحقيقي للقتلى، مضيفة أنه سيتم الكشف عن أسماء الجنود في وقت قريب.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، ، أن الضربات الجوية خلال عملية مخلب النسر، شمالي العراق، دمرت 50 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني بينها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.
وأكدت الوزارة التركية القضاء على 33 عنصرا، بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني.
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