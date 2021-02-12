سليمان الراجحي إعلان تشغيل مصنع دواجن بطاقم نسائي

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محمد سياف - ابو ظبي - جاء إعلان سليمان الراجحي تشغيل مصنع دواجن بطاقم نسائي من أبرز عمليات البحث الحالية علي جوجل، نظراً لأنه بعد الإعلان عن تشغيل المصنع بطاقم سيدات فقط وتقديم مكافأة خيالية 10 ملايين ريال للعاملين.

و ذلك لتشجيع السيدات و النساء في السُّعُودية علي العمل في أجواء مناسبة و لا تتعامل السيدات إلا مع السيدات داخل المصنع، و كان ذلك الخبر مصدر إبهاج العديد من السعوديين و يعتبر ذلك من أفضل المشاريع الهادفة إلي إصلاح المجتمع في السُّعُودية.

إعلان رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي

نشر الحساب الرسمي لشركة دواجن الوطنية علي “تويتر” إطلاق مرحلة جديدة للتوظيف لخط انتاج جديد لإنتاج 120 طن و كل العاملين النساء فقط لتتمتع السيدات بالخصوصية الكاملة و بيئة عمل مناسبة.

إليك صورة تغريده تويتر للشيخ سليمان الراجحي من الحساب الرسمي للشركة.

أشار الشيخ سليمان الراجحي في الفيديو عبر تويتر أن هذا المشروع ليس للراجحي إنما المشروع لكم أنتم و أن الراجحي هم المؤسسون ولكن بالفكرة فقط و الحمل الثقيل لكم موجه كلماته إلي عاملات المصنع.

وأوضح أن ذلك مشرع هادف يهدف إلي زيادة الإنتاج للسعودية بكمية كبيرة كافية لتغطية الاحتياجات و أيضاً مشروع مفيد للسيدات في السُّعُودية و ذلك لمنع الاختلاط بين الجنسين.

قد يزداد حجم المشروع الذي أسسه الراجحي في السُّعُودية علي أيادي النساء العاملين بالمصنع و يعمل بإضافة المزيد من العاملين من النساء أيضاً.

أيضاً من المتوقع زيادة الفكرة و زيادة مشروعات التي تشجع بيئة العمل للسيدات في السُّعُودية.

تعليقات المتابعين للصفحة الرسمية لشركة سليمان الراجحي

من أكثر التعليقات شغفاً كانت لمواطن سعودي باسم “بكري جابر الزهراني” و قال في التغريده “10 مليون ريال مكافأة لجميع العاملين” ثم قال بعد ذلك “أتحدي أذا في تاجر في بلدنا (السُّعُودية) سبق الرابحي بمثل هذا الكرم و السخاء.” ثم يدعو له أخيراً “بارك الله له في ما يملك”.

و كان ذلك تعبيراً رائعاً علي قرار شركة الوطنية لإنتاج الدواجن، و لم تكن هذه التغريدة الوحيدة لكنها من أبرزهم.

يشعر المواطنين بالسعادة و الراحة نظراً لما يقدمه الشيخ سليمان الراجحي، من خِدْمَات تخدم أمة جميعها و ليس مصالح شخصية أو محاولات غير مجزية.

انتشر ذلك الخبر منذ إصدار القرار و الإعلان عنه عن طريق تويتر للحساب الرسمي لشركة دواجن الوطنية، و التي بدأت في التسويق و إقبال المستهلكين علي ذلك المنتج الهادف, قبل أن يتم تقديمه، تم نشره يوم الأربعاء، تحت هاشتاج بأيد أمينة.