رابط التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ضابط وعون إعادة التربية الملف والاستمارة

التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار تسجيلات مسابقة إدارة السجون 2021 ضباط وأعوان بجميع الولايات الجزائرية، وسوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل الخاصة بـ التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 للحاصلين على شهادة ليسانس بالتعليم العالي أو ما يُعادلها ومستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يُعادلها في جميع الولايات كما سنرفق أيضاً رابط التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ومواعيد التسجيلات.

التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021

التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمديرية الفرعية للتوظيف والتكوين وأيضاً مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 للرتب التي سنوضحها أدناه.

هذا وسيتم بدء عملية التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ابتداءً من يوم 7 جانفي 2021 وتستمر عملية تسجيلات إدارة السجون 2021 إلى غاية 18 من شهر فيفري الجاري، وقد أوضحت إدارة السجون بعض الملاحظات الهامة التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، أنه لا تقبل شهادات نهاية الدراسة بالجامعة بالنسبة للمترشحين لرتبة ضابط إعادة التربية، كما أوضحت أنها ترفض ملفات المترشحين المقيمين خارج الولايات الموضحة عبر الإعلان، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج مواعيد التسجيلات.

رابط تسجيلات مسابقة إدارة السجون 2021

موقع التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 لرتبة ضابط إعادة التربية وعون إعادة التربية، ومن خلال الرابط الموضح أدناه يُمكنكم الإطلاع على ملف مسابقة إدارة السجون 2021 ، استمارة مسابقة إدارة السجون 2021 ، وشروط مسابقة إدارة السجون 2021 ، وما هي الخطوات لاستكمال الملفات الإدارية للمترشحين بكافة الوثائق الأخرى بالإضافة إلى معرفة التفاصيل الأخرى الخاصة بنمط التوظيف وعدد المناصب المفتوحة والولايات الجزائرية المُتاح خلالها التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 الجزائر.

وفي ذات السياق أوضحت إدارة السجون أن المترشحين المقبولين بمسابقة إدارة السجون سوف يخضعون إلى متابعة بنجاح تكويناً متخصصاً لمدة لا تقل عن سنة، وإليكم روابط التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021.

من خلال الدخول عبر هذا الرابط يُمكنكم التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 ضابط إعادة التربية.

من خلال الدخول عبر هذا الرابط يُمكنكم التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 عون إعادة التربية.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم رابط التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2021 لرتبة ضابط إعادة التربية، عون إعادة التربية بعدد من الولايات الجزائرية، علماً أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة إدارة السجون 2021 وإعلان قائمة أسماء المقبولين في مسابقة إدارة السجون بعد الانتهاء من فترة الفرز والمراجعة النهائية لملفات المترشحين.